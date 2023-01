L’Epifania sorrentina nelle foto di Riccardo Di Martino: bersaglieri, Igloo village, Re Magi, processione e tanta gente!

ARTICOLO E FOTO DI RICCARDO DI MARTINO. “Che hai fatto di bello all’Epifania?”. “Sono stato a Sorrento, ho visto dalla mattina tante cose, tra cui i cammelli con i Re Magi passare sul Corso Italia!”. Tutto vero!

Beh sì, potrebbe sembrare la tipica battuta che molti fanno nel periodo estivo durante il caldo, e invece è solo una delle super attrattive che la città del Tasso, amministrata dal primo cittadino avv. Massimo Coppola ha regalato alle migliaia di persone presenti nella giornata del 6 gennaio. Ebbene sì, quella della Befana potrebbe essere stata la giornata record per la città sia per quantità di attrazioni, sia per la presenza di persone.

La giornata è iniziata benissimo, temperatura gradevole e sole pieno, il tutto accompagnato dalle splendide marce dei Bersaglieri che dalle 10:00 del mattino hanno “invaso” il centro storico della città con l’ormai tradizionale nonché immancabile “Befana dei Bersaglieri”, organizzata dalla sezione locale dell’Associazione Nazionale Bersaglieri “Quintino Gugliucci” presieduta da Carlo Incoronato e coadiuvato dai due storici associati, Giuseppe Maresca e Raffaele Bianchi.

È sempre un piacere, e numerosissime erano le persone fin dal mattino, assistere alla manifestazione dei Fanti Piumati per la loro storia e per il loro celebre inno “Flik Flok” eseguito a ritmo di corsa dalla fanfara.

Ma è dal tardo pomeriggio che abbiamo visto un crescere spropositato di persone in modo notevole, di base ci stava sia “L’Igloo Village” spettacoli a tema natalizio in Villa Fiorentino, sia la terzultima data di un presepe vivente che è stato un vero e proprio capolavoro, quello organizzato dall’associazione di promozione sociale Officina Solidale in collaborazione con la comunità parrocchiale della Cattedrale di Sorrento, ma questo era solo l’inizio di una ricca serata, attorno alle 18:00, come accennato all’inizio dell’articolo, una camminata al quanto insolita quanto scenografica quella dei Re Magi lungo tutto il Corso Italia (tratto centro storico) con a seguito due bellissimi esemplari di Cammelli che hanno lasciato letteralmente a bocca aperta migliaia di persone, quasi incredule di poterli vedere “passeggiare” lungo il corso, il tutto accompagnato dalla musica dei Takabum street band.

Ovviamente la “giornata dei record” non poteva finire qui!

Infatti subito dopo la manifestazione dei Re Magi con i cammelli, attorno alle ore 20:00 circa, altra tradizione soprattutto per il popolo sorrentino è stata la “Processione del Bambino Gesù” che dalla Chiesa del Carmine accompagnata da pastori e zampognari regala altri momenti di magia e passione che terminano con un grandissimo spettacolo piromusicale proprio dal tetto della Chiesa;

Anche se il detto dice: “l’Epifania tutte le feste porta via”, in ogni caso la città di Sorrento continuerà a regalare altri giorni con attrazioni e spettacoli, che potrete seguire nel programma M’Illumino d’Inverno sul sito del Comune di Sorrento e in ogni caso anche nei mesi successivi non mancheranno tante date con riti ed eventi storici che potrete seguire.