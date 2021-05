La Vicana Debora Ostieri protagonista della puntata di “Amore criminale”

Debora Ostieri, vicana, classe 1994, è la protagonista della puntata di stasera di Amore Criminale, che sarà trasmessa su Rai 3 alle 21.20.

La storia è dedicata alla memoria di Norina Matuozzo, madre di due bambini, uccisa a 33 anni davanti ai suoi genitori da un marito violento. Non è la prima volta che Debora presta il suo volto ad Amore Criminale.

Nel 2019 ha magistralmente interpretato Nunzia, anche lei uccisa dal marito, anche lei davanti agli occhi del figlio piccolo. Non posso concludere augurandovi una “Buona visione”, perchè non sarà una buona visione. Resterete sconvolti, vi commuoverete, piangerete, chiuderete gli occhi davanti alle scene più cruente, di una brutalità disumana. E vi chiederete: perchè? Ecco, fate sì che le vostre domande non restino fini a se stesse, fate sì che smuovano le coscienze e ci portino a svegliarci un giorno in un mondo in cui il rosso non è il colore del sangue gettato in strada. O, peggio, in casa.