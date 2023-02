La tragica scomparsa di Michele Lauro, il cordoglio del sindaco: “Era persona benvoluta e stimata”

“Con commozione oggi partecipiamo al dolore della consigliera Carmela Cilento per la scomparsa tragica e improvvisa dell’amato marito Michele, persona benvoluta e stimata: il vuoto che lascia è anche della nostra Comunità tutta”. Con queste parole, il sindaco e l’amministrazione comunale di Piano di Sorrento esprimono il cordoglio per la tragica scomparsa di Michele Lauro, 59 anni, per anni al comando di navi Snav e Gnv ed aliscafi della Nlg, coinvolto stamani in un incidente frontale tra due auto lungo il viadotto di Castellammare di Stabia.