LA POSTA DELLA PSICOLOGA: HO VENTUNO ANNI E TANTA CONFUSIONE, NON SO CHE FARE DA GRANDE.

Capita piuttosto spesso che ci vengano richiesti suggerimenti o consigli relativamente a tematiche

specifiche, al di fuori dello spazio consulenziale. Alcune di queste domande toccano argomenti di

interesse ad ampio raggio, così abbiamo pensato di rispondere ad esse. Potete porcele scrivendoci in

privato alla pagina Facebook dello studio (Studio Psicologico Romano-Di Maio) oppure ai numeri

sotto indicati. Buona lettura!

Mi chiamo M., ho 21 anni, dopo il diploma delle superiori mi sono iscritta all’Università che ho

frequentato con fatica, nel senso che subito ho capito che non faceva per me ma non sapevo

come dirlo ai miei genitori. Dopo alcuni mesi di frequenza senza riuscire né a studiare né a fare

esami ho lasciato. E’ stato difficilissimo dirglielo. Il problema è oggi: so cosa NON voglio fare,

ma cosa voglio? Sento pressione dalla mia famiglia che vorrebbe che prendessi una strada ed io

mi sento confusa e bloccata e questo genera in me stati d’ansia molto forti, non vorrei parlare di

attacchi di panico ma sto veramente male. Cosa posso fare? Grazie.

Grazie a lei per la domanda. Alla sua età ci si aspettano già tante cose: che abbia scelto cosa fare,

chi diventare e quale strada intraprendere per raggiungere il traguardo. Dalla sua età ci si aspettano

forse un po’ troppe cose, spesso dimentichiamo che infondo ha solo ventuno anni. Alcuni sanno già

cosa faranno fin dai banchi delle elementari ed altri, invece, ci mettono di più ad inquadrare il

proprio avvenire. Su questo vogliamo tranquillizzarla, ha ventuno anni ed è bello ed importante che

si interroghi sul cammino da seguire, ma è anche vero che ha solo ventuno anni ed il diritto a

cambiare idea, a sperimentare, a cercare. Un noto cantante rap scrisse, molti anni fa, che le persone

migliori che aveva conosciuto a quarant’anni ancora non sapevano chi sarebbero volute diventare.

Non tema la ricerca, l’errore o la caduta, quello che deve evitare di fare è fermarsi. Faccia

attenzione a non adagiarsi placidamente sulla confortevole nullafacenza, la ricerca è importante che

sia attiva e dinamica, fatta di valutazioni, prove ed errori. Non conosciamo la sua famiglia e le

dinamiche che la fanno sentire sotto pressione: è veramente da loro che viene questa pesantezza o

dal giudizio che ha di sé? Inoltre, le aspettative di chi sente la necessità di soddisfare: quelle della

sua famiglia? Della società? Degli amici? Se i suoi genitori non vogliono che si laurei a tutti i costi

o che prenda una laurea nello specifico ma solo che sia serena, e cominciare a tracciare il proprio

percorso è sicuramente rassicurante, allora condivida con loro il desiderio che ha di farlo. Faccia

capire loro che non è ferma passivamente ma alla ricerca. Se invece i suoi volevano per lei un dato

percorso non si senta in colpa a deviare dalla strada maestra. La vita è la sua ed è giusto che scelga

cosa è più adatto per lei, altrimenti il rischio serio è quello di infelicitarsi per la gioia di qualcun

altro. Ci racconta di essere confusa, che sa ciò che non vuole ma non quello che desidera, bene,

parta da questo. Già sapere ciò che non fa per lei è importante. Conoscere che tipo di lavoro non

farebbe mai le da la possibilità di escludere parte delle opzioni. Avrà sicuramente dei talenti, delle

competenze acquisite nel tempo grazie alla scuola, allo sport o agli hobbies. Molte volte

dimentichiamo di avere con noi un bagaglio già pronto, quando ci sentiamo persi dobbiamo​

ricordare di essere partiti da qualche parte e da lì ricominciare. Non si focalizzi su quello che non è

andato ma sulle opportunità che le si paventano. Ci rendiamo conto che sembra tutto molto teorico e

filosofico ma lei, come chiunque di noi, può leggere queste indicazioni alla luce della sua

esperienza di vita e del suo vissuto. Tuttavia, la invitiamo a rivolgersi ad uno psicologo non solo per

gestire questa sensazione di ansia che non riesce bene ad identificare, prima che sfoci nel panico,

ma sopratutto per farsi aiutare da un professionista che ha anche le competenze necessarie per

orientarla (al lavoro) attraverso il colloquio nonché il supporto di test creati appositamente. Le

strade da percorrere sono tante e tutti ci siamo persi almeno una volta, tutti possiamo raccontare la

sensazione di paura data dallo smarrimento ma anche, molte volte, la sorpresa di essere incappati in

paesaggi meravigliosi.

Leggi tutti i nostri articoli, gli eventi, le iniziative e gli approfondimenti quotidiani sulla pagina

facebook Studio Psicologico Romano-Di Maio .



Dott.ssa Margherita Di Maio, psicologa-psicoterapeuta ad approccio umanistico e

bioenergetico. Per info 331 7669068

Dott.ssa Anna Romano, psicologa-psicoterapeuta dell’età evolutiva. Per info 349 6538043