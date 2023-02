La capolista è l’ex Circum: guida la classifica delle peggiori linee ferroviarie italiane

“Salutate la capolista”. “La capolista se ne va”.

Il motivetto, che sta accompagnando la trionfale cavalcata del calcio-Napoli in campionato e in Champions League, assume stavolta un sapore un tantino amaro. Sì, perchè nel consueto rapporto “Pendolaria 2023” di Legambiente, le ex linee della Circumvesuviana guidano la speciale classifica delle dieci linee peggiori d’Italia. A seguire la Roma-Lido e Roma Nord-Viterbo, la Catania-Caltagirone-Gela, a seguire Milano-Mortara, Verona-Rovigo e Rovigo-Chioggia, Genova-Acqui-Asti, Novara-Biella-Santhià, Trento-Bassano Del Grappa, Portomaggiore-Bologna, Bari-Bitritto.