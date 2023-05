Il sindaco Coppola a Nizza. Sorrento punta al mercato turistico francese

Due giorni di incontri in Costa Azzurra, tra Cannes e Nizza, con rappresentanti delle due municipalità, istituzioni, operatori economici e giornalisti, per promuovere Sorrento e la sua penisola sul mercato turistico francese. Il tutto in occasione del 60mo anniversario della firma del patto di amicizia tra Sorrento e Nizza e a poche ore dalle celebrazioni della Festa della Repubblica, promosse dal Consolato Generale d’Italia a Nizza e dalla Camera di Commercio italiana di Nizza e della Costa Azzurra.

E’ l’obiettivo della missione guidata dal sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, e coordinata dalla responsabile delle Relazioni Internazionali del Comune di Sorrento, Silvana Gargiulo, per proseguire sulla strada avviata negli ultimi mesi, attraverso una fitta attività di marketing, con partecipazione a fiere, tra cui il Salone Turistico ID-Weekend 2023, e campagne pubblicitarie su media e mezzi di trasporto pubblico francese.

Questa mattina, presso l’Annex Beach di Cannes, lungo la celebre Croisette, l’evento che ha visto protagonista la Città di Sorrento, con la presenza, tra gli altri, di Thomas De Pariente, assessore al Turismo di Cannes, Caterina Gioiella, console generale d’Italia a Nizza, Patrizia Dalmasso, presidente della Camera di Commercio italiana di Nizza e della Costa Azzurra e Jean Francois Guitar, direttore marketing dell’aeroporto Nizza Coatta Azzurra, che accoglie circa 13 milioni di turisti ogni anno, provenienti da 155 destinazioni e da 40 Paesi.

Domani mattina è prevista la visita della delegazione del Comune di Sorrento presso il Museo Massena di Nizza, che vanta un’antica collezione di intarsio, un’arte secolare che accomuna le produzioni artigianali delle due città. In serata, la Festa della Repubblica Italiana, presso il Consolato Generale d’Italia a Nizza, nell’ambito della quale il sindaco Massimo Coppola e il vice sindaco di Nizza, Christiane Amiel-Dinges firmeranno la conferma del patto di gemellaggio siglato nel 1963.