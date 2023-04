Un lettore ci ha inviato una foto che risale alle 11 di questa mattina, mercoledì 12 aprile. L’immagine riprende un tratto della statale 145 tra Punta Scutolo e l’ingresso di Meta. Cosa si vede? Il traffico è rallentato. Il commento del nostro lettore: per arrivare a Sorrento, ci ho messo il doppio del tempo rispettoa Pasqua. E la chiosa finale: speriamo che arrivi presto il primo giugno ( data in cui le targhe alterne entreranno in vigore ad oltranza).