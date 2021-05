Ferdinando Astarita: “Noi per Vico”, la lista civica del gruppo misto

“Noi per Vico” è il movimento civico costituito in vista del voto dell’autunno prossimo. Con ogni probabilità è anche il nome della lista destinata a rappresentare in occasione del voto l’attuale gruppo misto presente in consiglio comunale. Tanto è vero che tra i primi sottoscrittori del documento di adesione ci sono i tre consiglieri del Gruppo Misto: Raffaele De Simone, Ferdinando Astarita e Giuseppe Russo. Nello specchietto che pubblichiamo in questa stessa pagina i nomi delle personalità che fanno parte del movimento. Per saperne di più abbiamo intervista l’avvocato Ferdinando Astarita

Cosa è “Noi per Vico”?

“Noi per Vico”, non rappresenta una novità, ma la continuità di un’azione unica già intrapresa e portata avanti in Consiglio Comunale da Ferdinando Astarita, Giuseppe Russo e Raffaele de Simone; formalizzata con la costituzione del gruppo misto che mi ha visto nominato, solo formalmente, quale suo rappresentante.

Ed è proprio in forza di questa rappresentanza, già consolidata e solo convenzionale, che mi viene riconosciuta la soddisfazione e l’onore di comunicare alla cittadinanza tutta che questo progetto, in cui già abbiamo fortemente creduto, ha un seguito.

Ci parla del programma?

Tutto nasce in vista del voto amministrativo, vero?

Orbene, è una “ IDEA” elaborata non solo in vista della prossima competizione elettorale ma consolidatasi nel tempo, basata su una visione unica di sviluppo armonico della nostra città, che non può prescindere dalla prioritaria tutela del cittadino e dei suoi diritti.

Ci sta con voi?

Il progetto ha già numerosi simpatizzanti, tra cui gente con capacità politiche testate e giovani alla prima esperienza, tanto che l’adesione al programma è andata oltre ogni aspettativa, ed il suo successo rappresenta un chiaro segno della volontà comune di impegnarsi, e della scelta consapevole di non voler rimanere inerti, in cieca attesa che gli eventi accadano, ma, al contrario, di diventare protagonisti degli stessi. La pari dignità, senza diritto di primogenitura, è stato forse l’elemento trainante che ha convinto i molti, ed è su questo percorso che vogliamo e dobbiamo continuare ad operare: dialogo e confronto sono e saranno i nostri strumenti ed i nostri obiettivi. Ecco, questo è per noi il senso dell’azione comune, perché solo insieme si va lontano, un’azione che non può che arricchirsi con il dibattito, con la discussione, con la critica costruttiva, un’azione che opererà in tutti i campi dell’amministrazione ma, soprattutto, nei rapporti umani, quei rapporti con gli uomini e con le donne che devono essere i veri destinatari di questa nostra azione comune.

Quali sono i temi che vi stanno più a cuore?

Riportare a Voi un libro dei sogni sarebbe per noi troppo facile. Con noi potrai parlare di: commercio e turismo; programmazione della mobilità sul territorio, che tenga conto delle forze lavoro presenti e non esclusivamente del monopolio EAV; equità sociale, che guardi, senza ipocrisia, alla tutela delle fasce deboli e che, allo stesso tempo, sia rigido con gli opportunisti; politiche giovanili dirette al coinvolgimento, in tutti i campi, di forze nuove in ambito culturale, sportivo e politico; progetti per le spiagge e per il recupero del nostro “Grande polmone Verde”; attenzione per i nostri amici a quattro zampe, ormai dimenticati da troppo tempo; Riqualificazione del patrimonio comunale e tanto altro che sarà esaminato da tutti e con l’impegno di tutti.

Ci spiega il simbolo?

Una semplice stretta di mano, tra persone che identificano la loro azione nell’importanza di un gesto che ha un valore ritrovato, un segno che riconosce pari dignità a chi vuole essere protagonista e non spettatore inoperoso.

Il nostro programma è in attesa del tuo indispensabile contributo e, a breve, la presentazione di un altro simbolo, già pronto ad accogliere quanti vorranno provarsi nella prossima competizione elettorale ed approfondimenti sulle nostre progettazioni.

Noi per Vico

I nomi dei sottoscrittori

Astarita Ferdinando ( Avvocato/Consigliere Comunale del Gruppo “Noi per Vico”)

Russo Giuseppe ( Geometra /Consigliere Comunale del Gruppo “Noi per Vico”)

Raffaele De Simone ( Ingegnere/Consigliere Comunale del Gruppo “Noi per Vico”)

Ferraro Carmine (Ingegnere)

Frulio Giulio (Commercialista)

Ferraro Ciro (Imprenditore)

Giovanni Starace (Geometra)

Migliaccio Nicola (Agronomo)

Balestrieri Andrea (Imprenditore)

Gianna Daniela (Commercialista)

Di Martino Luigi (Avvocato)