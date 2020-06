Elezioni regionali, Armando Cesaro non si candida. Franco Cascone ” una lezione di stile”

Franco Cascone, candidato al consiglio regionale per il centro destra, ha rilasciato la seguente dichiarazione sulla scelta dell’On. Armando Cesaro comunicata questa mattina in conferenza stampa.

“Il passo ‘di lato’ fatto dall’On. Armando Cesaro, capogruppo uscente di Forza Italia in consiglio regionale, conferma lo stile istituzionale e lo spirito di servizio verso il partito e la coalizione di centro destra.

La scelta fatta è un gesto apprezzabile dal punto di vista personale, politico e istituzionale. La sua correttezza non mi meraviglia, è per me solo una ulteriore conferma del rispetto che Armando Cesaro ha sempre avuto per le istituzioni e del fatto che lungo il suo percorso ha sempre posto l’interesse del partito e del centro destra prima di ogni legittima ambizione personale.

Il suo sacrificio lascia l’amaro in bocca in tutti coloro che lo conoscono, ma ha il pregio di tenere fuori dal confronto politico polemiche strumentali e capziose.

In ogni caso, Armando, come egli stesso ha affermato, non farà mancare il suo prezioso e competente apporto in questa campagna elettorale. Resta, a mio avviso, una risorsa importante per Forza Italia e per l’intero centro destra”