COSA METTERE NEL PROPRIO BAGAGLIO: LA RICERCA DELLA FELICITA’

Questa volta, i destinatari della posta siete voi! Agosto è alle porte: è tempo di pausa e sospensione dagli impegni dell’anno per molti, per noi comprese. Certo, per alcuni questa interruzione ha un sapore un po’ diverso arrivando pochi mesi dopo quella forzata dovuta al Covid, ma come ogni pausa, sarà utile per fermarsi e ritrovare spinta ed energia in vista del prossimo anno lavorativo che ci attende. Per qualunque viaggio siate in procinto di partire, desideriamo lasciarvi un pensiero da portare con voi nei vostri bagagli: dei piccoli suggerimenti per la felicità. Buona estate!

Investi i tuoi soldi nel tempo più che negli oggetti.

I soldi contribuiscono alla nostra felicità quando utilizzati per “acquistare tempo” da dedicare a cose che ci piacciono.

È quanto emerge da una ricerca condotta da un gruppo di economisti americani e canadesi, coordinato da Ashley V. Whillans, della Harvard University.

Costruisci relazioni appaganti.

Avere rapporti sociali di buona qualità ha un importante impatto positivo sulla nostra felicità e sul nostro benessere. È quanto emerge da uno studio di Harvard che va avanti dal 1938.

3.Impara ad essere il tuo migliore amico: perdonati.

Il senso di colpa è una zavorra che ci impedisce di camminare liberi o che in ogni caso ci affatica.

Lungo il tuo cammino non portare con te pesi inutili!

Impara a perdonarti.

Guarda quello che hai nella tua vita e sii riconoscente.

Molte volte sentimenti come tristezza, rabbia, vergogna ci impediscono di guardare a quanto di bello già abbiamo.

È come se si frapponesse un filtro sugli occhi che ci impedisce di vedere il buono della nostra vita

Concentrati su quello che già hai, riparti da qui per costruire la tua felicità.

Sperimentati, esplora, confrontati con la novità.

La routine è rassicurante, ma può diventare una gabbia.

Sperimenta cose nuove; esplora percorsi diversi, confrontati con la novità, senti la paura per l’incerto, e lasciati sorprendere.

Non possiamo sapere cosa ci attende dietro la prossima svolta.

Elimina il superfluo, renditi la vita più semplice.

Se c’è una cosa che ci ha insegnato l’emergenza Covid-19, è che ogni cosa è importante ma nulla è veramente indispensabile, tranne la salute e le relazioni autentiche . Fai selezione!

Prendi il sole, abbi cura di te e respira!

Prendere il sole ci fa sentire meglio perché stimola la serotonina, l’ormone della felicità. Ci fa sentire più belli e quindi più sereni.

Prenditi cura di te, di ciò che ami, di ciò che già hai, del tuo tempo e dei tuoi spazi di vita vera. Respira! Riempi la pancia e svuotala, entra in contatto con tutto ciò che senti senza timore: sono solo emozioni e ci colorano la vita.



