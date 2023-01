Come si eleggono sindaco e consiglieri? A Piano, la “cassetta degli attrezzi” per promuovere la partecipazione alla vita pubblica

L’iniziativa è definita una “cassetta degli attrezzi” per la partecipazione e la cittadinanza attiva.

In particolare, come si eleggono i rappresentanti dei cittadini? Può sembrare una domanda banale, ma non tutti conoscono i meccanismi della nostra democrazia.

Per tali motivi, col patrocinio del Comune di Piano di Sorrento e a cura di Arci “Piano di Sorrento”, in collaborazione col Forum dei giovani, martedì 24 gennaio alle 19.30 presso il Centro polifunzionale appuntamento con Civic Lab, il laboratorio civico per promuovere la partecipazione e la cittadinanza attiva.

Previsti una serie di incontri interattivi e simulazioni su figure del sindaco, dei consiglieri e dei componenti della Giunta municipale.

Dopo il 24 gennaio (tema: Come diamine si eleggono), il laboratorio proseguirà il 31 gennaio (“Cosa caspita fanno”), il 7 febbraio (“Come cavolo li possiamo controllare”) per terminare il 14 febbraio con “Giochiamo al Consiglio comunale (per innamorarci della cosa pubblica)”.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le età