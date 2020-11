Cinque : emergenza covid e sanità in Penisola. La Regione chiarisca

Mi farò portavoce in Regione della problematica diffusa legata alla chiusura, seppur temporanea, di reparti dei presidi ospedalieri. Ma non solo. Pretenderò risposte concrete sui centri Covid, sulla gara d’urgenza di Invitalia per la riorganizzazione della rete ospedaliera scaduta il 12 ottobre. È stata assegnata? Quando cominciano i lavori e quando saranno consegnati “collaudati”? Non si possono prendere in giro i cittadini, non si può giocare con la loro salute.