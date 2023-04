Casertana – Sorrento, big match. Mister Maiuri: “la forza dell’umiltà”

Per Vincenzo Maiuri tornare a Caserta ha sempre un sapore particolare. Il tecnico del Sorrento domani sarà ex di turno del big match del Pinto: “A Caserta sono stato molto bene sotto tutti i punti di vista in due parentesi diverse tra il 2012/2013 e la scorsa annata: della mia esperienza in Terra di Lavoro serbo un bel ricordo a prescindere da come poi si è conclusa. Sarà un piacere tornare al Pinto, ma ovviamente sarà battaglia perché il mio Sorrento metterà in campo tutto quello che ha per fornire una grande prestazione”. Del resto, a cinque giornate alla fine non si possono fare conti e il derby è un crocevia importante per il futuro dei rossoneri: “È una gara importante che però non va enfatizzata, nel senso che la stiamo preparando allo stesso modo di tutte quelle affrontate fin qui. Sappiamo di incontrare una squadra molto forte e che ci vorrà il miglior Sorrento per venirne a capo. Abbiamo dimostrato di essere all’altezza contro ogni avversario e quindi mi aspetto una prova importante da parte dei miei ragazzi che sono calciatori forti che meritano il primato in classifica”. Maiuri richiama spesso questo aspetto perché il Sorrento ha rispetto di tutti ma anche consapevolezza del proprio valore: “Abbiamo una forza umile – spiega l’allenatore rossonero – perché sappiamo lottare per portare sempre gli episodi dalla nostra parte e in tal senso l’unità del gruppo è stato il nostro segreto. Quella con la Casertana non è una partita decisiva perché tutto è ancora in gioco, però siamo contenti di giocarci questa chance in un derby tra formazioni storiche del calcio campano che hanno fatto anche la B in passato. Andiamocela a giocare, come sappiamo fare e senza paura”