Bullismo. Iniziativa della scuola Fucini- Roncalli di Gragnano

Il prof. Ruocco Francesco, referente per le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo della scuola secondaria di primo grado Fucini-Roncalli di Gragnano (NA), in collaborazione con il dipartimento di italiano, di educazione musicale e dei docenti di religione presenta:

BILLY BLU – dal testo al libro

L’iniziativa nasce dall’idea di rielaborare il testo sul bullismo del cantautore Marco Sentieri (Sanremo 2020) e di trasformarlo in un libro. Il bullismo è purtroppo un tema di grande attualità, una piaga che si evolve ma non si piega, ed il cyberbullismo ne è un’evoluzione ed un esempio concreto e attuale. Ai ragazzi delle classi terze, sotto la guida dei docenti di educazione musicale, è stato richiesto l’ascolto attivo del brano e l’analisi musicale. I docenti di religione, invece, hanno accompagnato gli alunni in una serie di momenti di riflessione e di discussione, attraverso i molteplici spunti che il testo del brano suggerisce. Infine con la guida attiva dei docenti di italiano di riferimento, gli alunni delle classi terze sono stati chiamati a realizzare un lavoro di scrittura creativa, ad elaborare quindi una serie di capitoli che, come pezzo di un mosaico, hanno contribuito a formare il libro finale. Dall’insieme dei lavori di oltre trecento ragazzi è nato un libro: un’esperienza di scrittura creativa in quindici capitoli coinvolgenti e appassionanti.

