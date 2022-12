Azione sbarca a Sorrento. Federico Cuomo aderisce, Antonino Maresca segretario cittadino

L’avvocato Antonino Maresca, già più volte Consigliere Comunale e rappresentate della Città di Sorrento in diversi consessi, è stato nominato coordinatore peninsulare di Azione, il partito politico che fa riferimento a Carlo Calenda ed al Presidente On. Mara Carfagna, che si è presentato alle ultime elezioni politiche nazionali federato con Italia Viva come “Terzo Polo”, opzione alternativa sia al centro destra, sia al centro sinistra.

La delega a rappresentare il partito in città ed in penisola è stata conferita dal segretario regionale On. Giuseppe Sommese (Consigliere Regionale e Presidente PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE REGIONE CAMPANIA con deleghe alle seguenti tematiche: Affari Istituzionali, Amministrazione Civile,

Autonomie e piccoli comuni, Affari Generali, Sicurezza delle citta, Risorse umane, Ordinamento della Regione);

Ci sono anche i primi effetti sul quadro politico cittadino. Infatti, Azione può contare su un proprio riferimento nell’assemblea cittadina.

Federico Cuomo, consigliere comunale, ha aderito ad Azione ed è pronto a dare formalmente, alla prossima seduta di consiglio comunale questa evidenza politica.

“Il nostro progetto civico e politico – ha detto Antonino Maresca – è di sostenere il cd.: “buon governo”, il buon agire politico nell’interesse comune della Città, senza limiti ideologici ed intenti personalistici, pertanto, siamo pronti a sostenere, esternamente alla giunta, l’Amministrazione guidata dal sindaco Massimo Coppola con la presenza in consiglio comunale di Federico Cuomo e darà il proprio contributo per realizzare il programma di mandato nel pieno ed esclusivo interesse della Città; metteremo a disposizione ogni nostra competenza e risorsa per migliorare ciò che finora è stato fatto proponendo, al contempo, nuove proposte ed iniziative volte a ridare centralità alla politica come buon governo e radicamento territoriale. Vogliamo essere “centrali” non meramente e riduttivamente “centristi”. Parafrasando un passaggio storico del discorso al Senato di Ferruccio Parri: “…questo è un tempo nuovo che richiede non forze diverse ma l’unione di tutte le forze vive.” È necessario superare le vedute limitate, proporre, indicare le vie d’uscita, le vie di domani. Ringrazio per la fiducia il Coordinatore Regionale, Giuseppe Sommese, la coordinatrice provinciale, Francesca Scarpato , il Presidente Nazionale on. Mara Carfagna ed il Segretario Sen. Carlo Calenda e tutti gli organi di partito.”