Sabato 25 marzo, alle ore 12, presso la sala del centro parrocchiale al Capo di Sorrento, si terrà un evento dedicato alla divulgazione dei risultati delle ultime campagna di scavo alla Villa romana del Capo di Sorrento.

L’incontro, aperto dai saluti del presidente del consiglio comunale di Sorrento, Luigi Di Prisco, vedrà ospite Wolfang Filser, docente al The Saxo Institute, presso l’Università di Copenaghen. L’archeologo tedesco ormai un decennio conduce le campagne di scavo nell’area, in collaborazione con la Soprintendenza di Napoli.

“Sarà l’occasione – spiega il presidente Di Prisco – per conoscere le nuove ed importanti scoperte legate alla Villa che sorgeva presso il luogo anche noto come Bagni della Regina Giovanna”.

La manifestazione impreziosisce il programma di escursioni organizzate da Sorrento Walks quelle promosse nell’ambito delle Giornate di Primavera del Fai, che tra sabato e domenica guideranno cittadini e turisti alla scoperta del sito archeologico. Per info e prenotazioni consultare i siti www.sorrentowalks.com e https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/bagni-della-regina-giovanna-44218