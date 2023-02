Sportello anziani al Comune: un successo

In tanti chiedono assistenza. Tutti i servizi offerti: ne parla il Dottor Antonio Coppola

Era stato annunciato a dicembre, in occasione della nomina del Garante per i diritti della terza età a Sorrento, ed è attivo da due settimane riscuotendo un buon successo.

Parliamo dello sportello municipale a servizio delle persone anziane residenti nel Comune di Sorrento. Aperto ogni sabato dalle 11 alle 13 presso la casa comunale al I° piano.

Cosa si fa? Lo sportello offre affiancamento e facilitazioni nella gestione delle pratiche di rinnovo/esenzione ticket sanitario, prenotazione visite specialistiche, consegna materiali sanitari. A questi servizi si aggiunge anche la collaborazione per l’iter legato ai principali profili sanitari connessi alle pratiche previdenziali.

Lo sportello è curato dal Dottor Antonio Coppola, dirigente Asl, Garante per i diritti della terza età del Comune.

E proprio con il Dottore Coppola abbiamo parlato di questa iniziativa e delle prospettive che apre.

Perché uno sportello anziani al Comune?

Perché la popolazione anziana è in crescita esponenziale. A Sorrento abbiamo quasi tremila nuclei familiari composti da over 65, oppure, in cui ci sono anziani. E questo segmento della comunità merita speciale attenzione. Basta guardare la legge di bilancio che destina risorse crescenti per garantire livelli sempre più adeguati alle prestazioni ed ai servizi per la terza età. Addirittura, tra il 2022 ed il 2024 le risorse vengono triplicate.

Il Comune di Sorrento, grazie al Sindaco Massimo Coppola, coglie lo spirito dei tempi ed anticipa questo trend istituendo “lo sportello anziani”.

Ma non ci sono già gli enti preposti alla terza età?

Si. Fortunatamente viviamo in un territorio dove il servizio sanitario nazionale, il Comune e l’azienda speciale per i servizi alla persona garantiscono servizi e qualità.

Il Comune di Sorrento fa un ulteriore sforzo per garantire la prossimità e la migliore fruibilità del servizio.

In concreto, come funziona?

Siamo aperti da sabato dalle 11 alle 13 presso il palazzo comunale, I° piano. L’appuntamento, per chi vuole, si rinnova ogni sabato. E’ possibile utilizzare l’ascensore che si trova al piano terra, dopo le scale, prima dell’ingresso al teatro Tasso, sulla destra. Ci sarò io ed un operatore per raccogliere le istanze. Per i sabati successivi può essere utile prenotare l’accesso utilizzando il numero 081/5335335 il martedì ed il mercoledì dalle 17 alle 19.