Spiagge, allungata la validità delle concessioni di un anno

Approvati ieri in Senato tutti gli emendamenti al decreto milleproroghe in materia di concessioni balneari, che ne prolungano la validità di un anno e impediscono ai Comuni di espletare i bandi per i prossimi cinque mesi.

“Il voto favorevole all’emendamento – sottolinea Mondobalneare – allunga ufficialmente la validità delle concessioni di un intero anno, spostandone la scadenza dal 31 dicembre 2023 (previsto dalla legge sulla concorrenza del governo Draghi) al 31 dicembre 2024. A passare sono stati anche gli altri due emendamenti che fanno slittare di cinque mesi il termine per effettuare la mappatura delle concessioni balneari, da fine febbraio a fine luglio, e consentono il mantenimento delle strutture balneari amovibili fino al 31 dicembre 2023”.