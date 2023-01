SorrentoOrangeWeek ai giardini di Montariello. Penisola verde: “Puntiamo alle 4 tonnellate di arance raccolte”

Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha partecipato ieri mattina alle operazioni di raccolta delle arance presso i giardini pubblici di Montariello, nell’ambito di SorrentoOrangeWeek, promossa da Penisolaverde in collaborazione con numerosi partner istituzionali e privati, per promuovere il consumo di arance sorrentine.

Ospiti speciali dell’iniziativa, alcuni ragazzi della cooperativa Alma, che al termine delle operazioni hanno “brindato”, insieme al primo cittadino, con una spremuta fresca di agrumi.

Per Luigi Cuomo, direttore di Penisolaverde, SorrentoOrangeWeek 2023 punta a superare il primato dello scorso anno, superando le 4 tonnellate di arance raccolte, per il solo giardino del Montariello, che verranno trasformate in succhi ed oli essenziali. (comunicato stampa)