Sorrento, lavori a rete elettrica e fibra ottica: ecco il dispositivo sulla circolazione

Per consentire il completamento di lavori sulla rete elettrica e sulla fibra ottica, a partire da oggi sono previste limitazioni al traffico sui seguenti tratti stradali.





Fino al 20 gennaio, dalle ore 21 alle ore 11 del giorno successivo, è istituito il senso unico alternato ed il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, in via San Renato, nel tratto compreso tra viale Montariello e l’incrocio con via Marziale ed in via degli Aranci, nel tratto compreso tra via San Renato e via Marziale.





Per il centro storico, fino al 13 gennaio, dalle ore 8 alle ore 18, è istituita la chiusura al transito veicolare di via San Paolo, nel tratto di strada compreso tra gli incroci con via Tasso e via P.R. Giuliani e di via dell’Accademia, nel tratto di strada compreso tra gli incroci con via Tasso e via P.R. Giuliani.





Il calendario di lavori prosegue dal 16 al 27 gennaio, dalle ore 8 alle ore 18, con la chiusura al traffico di vico II Rota, ad eccezione dei residenti con posto auto.





Dal 23 gennaio al 2 febbraio, dalle ore 8 alle ore 18, è inoltre prevista l’istituzione del senso unico alternato in via Rota, nel tratto di strada compreso tra vico II Rota sino al confine con il Comune di Sant’Agnello.





Infine, fino al 20 gennaio, dalle ore 9 alle 12, e dalle ore 14 alle 18, è istituito il restringimento della carreggiata con senso unico alternato in corso Italia, all’altezza dell’incrocio con via Capasso e nei pressi dei civici 269, 273, 272 e 275/A.