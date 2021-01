Posted in: Politica Sorrento: chiuso il Corso. Traffico in tilt Lavori a Sottomonte, tra Vico I° e II° Rota by agora informa

Da stamattina sono iniziaiti i lavori in localita Sottomonte, tra Vico I° e Vico II° Rota, la zona di ingresso alla città di Sorrento. I veicoli in entrata sono deviati per Via Crawford a S. Agnello e quelli in uscita per Viale Nizza e Via Rota. Inevitabile la congestione da traffico, come attesta la foto che pubblichiamo. L’interdizione al transito è prevista fino al 26 marzo prossimo. L’intervento, dal valore di 800mila €, è finalizzato ad allargare i marciapiedi su entramnbi i sensi di marcia, mediante arretramento del muro posto a monte della strada.