S. Agnello non si ferma. Sagristani: restyling asfalto sulle principali strade

Una vasta opera di rifacimento dell’asfalto su tutte le strade cittadine è prossima a partire. L’annuncio è arrivato dal sindaco di S. Agnello, Piergiorgio Sagristani, con un post pubblicato sul proprio profilo Facebook

Sant’ Agnello non si ferma ! Inizio settimana prossima si dara’ il via al rifacimento asfalto zona Marinella ultimo tratto via Crawford, via Fiorentino, via Castellano, via pozzillo, via iommella grande ultimo tratto ! Nelle settimane prossime via Zancani e san Vito ! Nel mentre si sta predisponendo la gara per asfalto via San Giuseppe, Maiano , Nastro d argento e ripavimentazione via Trasaelle che in questi mesi saranno asfaltate!

P.s.per la questione mascherine il Comune di Sant Agnello come comune inferiore ai 10000 abitanti ha ricevuto dalla Protezionecivile regionale Solo 100 …mascherine che sono state distribuite ad anziani e disabili! Lunedi chiederemo se ci sono altre disponibilita ma nel mentre vista l esiguità della donazione regionali ci stiamo attrezzando per acquistarle come Comune per i cittadini !