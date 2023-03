Raccolta straordinaria di rifiuti, si replica a Marina di Puolo il primo aprile

Raccolta di rifiuti straordinaria, presso i borghi di Marina Grande e Marina di Puolo, quella promossa dal Comune di Sorrento e da Penisolaverde, per permettere ai residenti di conferire materiali ingombranti e attrezzature inutilizzate.

Dopo a Marina Grande, si replicherà l’iniziativa sabato 1 aprile a Marina di Puolo, dove invece la raccolta avverrà nei pressi della sbarra di accesso alle ultime rampe che portano al borgo marinaro, sempre nella fascia oraria dalle ore 8 alle 10.

“Questa iniziativa viene replicata ogni anno con l’approssimarsi della stagione estiva, per dare possibilità sia ai cittadini che agli operatori commerciali, in modo particolare alle attività di pesca, di dismettere dopo l’inverno le attrezzature inutilizzate – spiega il presidente del consiglio comunale, Luigi Di Prisco, organizzatore delle due giornate – In questo modo contribuiamo a tenere alta l’attenzione verso i due borghi marinari di Sorrento, Marina Grande e Puolo, affinchè continuino ad essere un fiore all’occhiello della nostra città”.