Presentato il progetto per il restyling di Corso Marion Crawford a Sant’Agnello

Via Crawford è una delle strade più belle di Sant’Agnello e della Penisola Sorrentina.

Oggi, presso l’MSC Center a Sant’Agnello, il Sindaco Piergiorgio Sagristani, insieme ai tecnici, ha presentato il restyling e messa in sicurezza dell’arteria con rendering del progetto.

“Il Comune vuole restituire l’antico splendore al percorso valorizzando al meglio i materiali tipici del territorio come il basolato in pietra lavica e la pietra calcarea” ha detto il primo cittadino.

Nell’ambito dei lavori è prevista la sistemazione sia della sede stradale sia dei marciapiedi nelle zone in cui è deformata per superare la condizione di pericolo per la pubblica e privata incolumità per veicoli e pedoni.

L’intervento richiede una spesa di € 3.559.609,34 ed è suddiviso in due lotti da realizzare in due distinte annualità per limitare i disagi per la viabilità cittadina. Il I° lotto comprende il tratto del Corso Marion Crawford a partire dall’innesto con via R. Fiorentino, passando per il piazzale della Marinella e giungendo fino all’innesto con via Mario Castellano, ivi compreso il segmento che passa davanti all’accesso dell’Hotel Corallo e conduce al piazzale della Marinella. Il termine dei lavori per questo primo step è previsto per l’autunno 2023.

Il II° lotto comprende il tratto di via Crawford che a partire dall’innesto con via R. Fiorentino conduce fino al Corso Italia. In questo caso la conclusione dell’intervento è stimato per la primavera del 2024.