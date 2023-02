Parcheggio Bonea: nuovi spazi verdi

Le foto dell’intervento. Arriva la casetta dell’acqua

Riordino del verde esistente e sistemazione di nuove essenze ed arbusti nel parcheggio di Bonea. L’intervento è stato affidato e l’avvio dei lavori è in corso. L’obiettivo è far rivivere l’area di sosta presente nella borgata collinare di Bonea che nel corso degli anni ha risentito dell’usura degli anni, dei lavori che si sono realizzato per dei box privati accessibile dallo stesso parcheggio e di quelli che si stanno realizzando per un complesso sportivo in convenzione con il Comune, ed anche dell’assenza di un impianto di irrigazione che danneggia le piante esistenti.

Cosa si sta piantando? Essenze ed arbusti della macchia mediterranea. Nello specifico, essenze di arancio ed olivo, tipiche del territorio, ed arbusti di ginepro e mirto. Previsto l’impianto di irrigazione ed anche una casetta dell’acqua che manca nella frazione e costringe i residenti a raggiungere il centro cittadino o piana di semmana a S. Salvatore. L’importo del progetto da quadro economico ammonta a 190 mila euro, ma l’affidamento è avvenuto per 125mila euro. Questa somma però riguarda anche altri interventi a servizio del restyling del verde pubblico da compiere sul territorio comunale. Si parte con Bonea e nel giro di due settimane al massimo tre l’opera dovrebbe essere conclusa.