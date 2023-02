Ospedale di Vico. Il sindaco “Più servizi”

Un’altra vittoria per il futuro dell’Ospedale di Vico Equense. Solo qualche mese fa tutti pensavano con sconforto al destino del “De Luca e Rossano”. Oggi, invece, lo scenario è ben diverso, con numerosi risultati conseguiti che quasi cancellano le mortificazioni subite negli ultimi anni.

L’Amministrazione Comunale di Vico Equense conferma la massima attenzione posta sul futuro del Presidio Ospedaliero vicano. Ed ora, in poco più di quattro mesi dall’insediamento della nuova direzione strategica, il volto dell’ospedale è cambiato radicalmente.

Sul piano dell’offerta chirurgica, il servizio è stato implementato con alcuni percorsi ambulatoriali specifici, come: l’attivazione di PACC (percorsi ambulatoriali complessi e coordinati) di Urologia (settembre 2022) e Ortopedia (gennaio 2023). Sul piano della strumentazione chirurgica, è stata installata una nuova colonna laparoscopica di ultima generazione (novembre 2022) con relativo aggiornamento (dicembre 2022). E’ stato rimesso a nuovo anche il blocco operatorio con la sostituzione e l’ammodernamento della pavimentazione (settembre 2022), implementandola con barriere elettroniche (ottobre 2022 – gennaio 2023) attraverso l’installazione di porte elettroniche con fotocellule.

Ma c’è dell’altro. In linea con le esigenze e la domanda del territorio, sono state attivate nuove agende ambulatoriali (oltre a quelle già presenti di chirurgia, ortopedia, reumatologia, endocrinologia, allergologia, otorino, ginecologia, partoanalgesia, diabetologia), come l’allergologia pediatrica, osteoporosi, dislipedemie, edocardio ed ecocolordoppler (settembre 2022); sono stati attivati ambulatori vaccinali attraverso la cooperazione di Medici di medicina generale (MMG) e Pediatri di libera scelta (PLS) per la somministrazione di vaccino antinfluenzale e anticovid (settembre 2022); fino all’ampliamento dell’orario di apertura del punto prelievo per esterni, dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (ottobre 2022).

L’obiettivo è quello di dare risposte concrete in materia di cura e prevenzione, come dimostra anche l’ampliamento dell’offerta diagnostica ostetrico – ginecologia, attraverso l’utilizzo di nuova strumentazione, con notevole incremento del numero di isteroscopie ed ecografie per lo studio della translucenza nucale (novembre 2022) e l’installazione di una Tac con miglioramento e completamento del percorso diagnostico dei pazienti (dicembre 2022), nonché prossima apertura della metodica radiologica al territorio. Ultimo, e non in ordine di importanza, è stato riattivato il punto di Primo Intervento con la presenza di due medici supportati da ambulanza dotata di rianimazione, infermiere e autista soccorritore (novembre 2022).

“Sono tutti risultati – ha spiegato il sindaco di Vico Equense Peppe Aiello – frutto dei contatti costanti con il direttore Giuseppe Russo -, che ringrazio profondamente per il suo impegno. La dimostrazione esemplare che la perseveranza porta sempre all’ottenimento del risultato sperato. Una vittoria di tutti quelli che hanno lavorato in silenzio e compassione. Ci auguriamo tutto che questo sia un nuovo inizio per il nostro ospedale, per la nostra comunità e per l’intera Penisola Sorrentina”.