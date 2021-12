Open-day per i bambini: superati i 500 vaccini a Meta e Sorrento

Si sono chiuse oggi, 30 dicembre, le prime quattro giornate di Open day Pediatrico organizzate dall’Asl Na 3 Sud fortemente volute dalla Direzione Strategica e gestite dal Dottor Antonio Coppola. L’iniziativa ha coinvolto anche due istituti della Penisola sorrentina: la scuola media Buonocore-Fienga di Meta dove nel corso delle quattro giornate sono stati somministrati 274 vaccini, e l’istituto comprensivo T. Tasso di Sorrento che ne ha registrati 241.

Tra le 8 scuole aderenti, nell’ambito del territorio dell’ASL, sono stati somministrati in totale 1.431 vaccini pediatrici anti covid-19 ai bambini appartenenti alla fascia di età 5-11 anni.

L’Asl Na 3 sud continuerà la programmazione degli open day pediatrici.

Nei giorni 4 e 5 gennaio 2022 l’Unità Mobile Vaccinale Asl Na 3 Sud, coordinata dal Direttore Dr. Antonio Coppola, sarà presente dalle ore 09:00 alle ore 13:30 nelle seguenti scuole:

*4 GENNAIO 2022 dalle ore 09:00 alle ore 13:30 presso

– I.C. R. Iozzino, via Roma n. 37 – Casola di Napoli (NA);

– 4° Circolo Didattico CN CESARO, via Vittorio Veneto n. 441 – Torre Annunziata (NA)*;

*5 GENNAIO 2022 dalle ore 09:00 alle ore 13:30 presso

– I.C. Cozzolino d’Avino, via Ferrovia n. 1 – San Gennaro Vesuviano (NA);

– I.C. I. Giulio Rodinò, via IV Novembre n.43 – Ercolano (NA).*

I bambini saranno accolti dallo staff dell’Unità Mobile Vaccinale con gadget e sorprese messi a disposizione dal Referente Aziendale Scuole Promotrici di Salute Asl Na 3 Sud dr. Pierluigi Pecoraro.

Saranno presenti anche le ludoteche territoriali che parteciperanno in forma gratuita a questi prossimi appuntamenti.

Come nelle precedenti giornate di Open Day Pediatrico, al termine della vaccinazione i bambini riceveranno un simpatico “diploma di coraggio” per ricordare simbolicamente questa importante giornata.