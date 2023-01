Mobilità in costiera, vertice dei sindaci in Prefettura: “Targhe alterne, potenziamento Eav e vie del mare”. Istituiti tavoli permanenti: “Adottare provvedimenti in breve tempo”

Targhe alterne, potenziamento del servizio di mobilità Eav e via mare. “Ecco quello che abbiamo chiesto stamani nel vertice in Prefettura sui problemi della mobilità che affliggono il nostro territorio”.

“Quello di oggi – continua il primo cittadino -, è un risultato storico non solo per l’unità di intenti creatasi tra sindaci e associazioni di categoria ma soprattutto per l’Istituzione di una serie di tavoli permanenti sul tema. Ora, non resta che continuare a lavorare per adottare in breve tempo tutti i provvedimenti finalizzati a salvaguardare vivibilità e ordine pubblico sul territorio e quindi a razionalizzare i flussi veicolari.”