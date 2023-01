Il mare d’inverno incanta gli aficionados del mattone: Sorrento all’ottavo post in Italia come location più richiesta

Il post pandemia ha portato con sé numerose novità. Tra queste c’è senz’altro lo sdoganamento dello smart working e la consapevolezza che la vita è una sola e bisogna cercare di viverla al meglio.

Sarà anche per questi due fattori che, in Italia, il mercato immobiliare nelle località di mare è più che mai caldo anche d’inverno ed attrae investitori e famiglie in cerca della seconda casa.

Secondo i dati Ufficio Studi Abitare & Co., infatti, a Sorrento un’abitazione fronte mare varia tra un minimo di 5.900 euro ed un massimo di 7.500 euro al metro quadrato, mentre in zona periferica il prezzo oscilla tra un minimo di 2.300 euro ed un massimo di 3.500 euro al metro quadro.

Sfogliando la classifica, tra le località più vicine a Sorrento, troviamo Capri al secondo posto ed Anacapri al quinto posto. Sorrento, come dicevamo, si posiziona all’ottavo posto anticipando Positano che si posiziona al decimo ed Amalfi al dodicesimo.

Ancora più indicativo il dato della crescita anno su anno del 2022 rispetto al 2021. Infatti, secondo i dati elaborati da Milano Finanza, la variazione annua ha visto Sorrento apprezzarsi del 3,7% seguita da Anacapri con il 3,6%, Amalfi con il 2,7% e Capri e Positano con il 2,6%

I dati, quindi, sembrano non riservare dubbi riguardo al rinnovato appeal che la Città di Sorrento sta esercitando nei confronti non solo dei viaggiatori, ma anche degli investitori che vedono nella cittadina costiera margini di crescita ed un luogo ottimale dove vivere oppure trascorrere un periodo dell’anno