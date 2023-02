L’assessore Fiorentino: “Aperto il bando per diventare volontario di Protezione civile di Sorrento”

“Diventare volontario di protezione civile equivale a dare un contributo significativo nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze”. Con queste parole, l’assessore alla Protezione del Comune di Sorrento , Eduardo Fiorentino, comunica sui social che è aperto il bando per entrare a far parte del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile.

Possono presentare istanza tutti i cittadini maggiorenni in possesso dei requisiti previsti dal vigente regolamento e indicati nel bando di reclutamento. Seguirà un corso di formazione base per operatore di Protezione civile con frequenza obbligatoria, il cui superamento, insieme al possesso dei requisiti richiesti, permetterà ai candidati di essere nominati nuovi volontari del gruppo comunale di Protezione civile.