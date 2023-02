Il nuovo singolo di Emanuele Tito: ‘’In Riva Al Mare

Il giovane cantautore originario di Vico Equense firma un contratto discografico con la Orangle Records, continuando la collaborazione col produttore artistico Davide Gobello, attuale chitarrista di Fabrizio Moro e Loredana Bertè. Il brano fonde lo stile urban molto in voga fra i giovani e i giovanissimi al cantautorato italiano, al quale Emanuele è fortemente legato, unendo così due generazioni in un ossimoro particolarmente riuscito. Interessante novità del suono nuovo contratto è la distribuzione ad opera della nota azienda leader nel settore musicale: la Universal Music Group. Reduce dalla sua recente esibizione ad Area Sanremo, Emanuele dichiara ‘’Il brano fu scritto da me due anni fa, durante la tremenda quarantena che abbiamo sperimentato tutti. Bloccati nelle nostre case, l’unico desiderio nei nostri cuori era quello di avere qualcuno che ci portasse in riva al mare. In quel tremendo clima di reclusione, caos e paura, abbiamo però mostrato tutta la resilienza tipica del nostro popolo e non abbiamo mai perso la speranza. Mi piacerebbe dedicare questo brano a tutti coloro che sono stati vittima, sia fisicamente che mentalmente, di quel periodo orribile’’. E parlando di speranza, mai frase fu più azzeccata di, citando il testo del brano, ‘’ Ci ricordammo che non esiste luce senza buio’’. Le scene del videoclip, girato fra Monte Faito e Marina di Seiano, sono a cura di Gianni McLaughlin, attore e regista cinematografico americano, noto per il suo ruolo nella famosa serie tv Netflix ‘’Peaky Blinders’’come scagnozzo di Luca Changretta (interpretato da Adrien Brody). La malinconica trama del video è molto intensa, sebbene il messaggio principale sia fortemente positivo: mai perdere la speranza. Speranza rappresentata allegoricamente dalla talentuosa e affascinante attrice londinese Milly-May Mordrick, immersa con i suoi tratti nordici nel panorama mozzafiato di Monte Faito. Il videoclip del brano, di cui Emanuele stesso è protagonista, si trova sui profili Instagram e Facebook del cantautore.