Il comandante Nicola Mariniello in lista con Giuseppe Coppola. Antonino Castellano sostiene “S. Agnello prima di tutto”

Si rafforza la lista “Sant’Agnello Prima di tutto” che sostiene il candidato sindaco Giuseppe Coppola con la candidatura del comandante Nicola Mariniello, Luogotenente in pensione dell’Arma, per 12 anni alla guida della Stazione dei Carabinieri di Sorrento. Il primo cittadino di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani, ha dato l’annuncio dal proprio profilo facebook con queste parole “Mi fa molto piacere di poter condividere questo nuovo cammino con cari amici come Antonino Castellano e il Comandante Nicola Mariniello per una Sant’ Agnello migliore e sempre Prima di tutto”. Per quanto riguarda, invece, Antonino Castellano, imprenditore e già amministratore di Sant’Agnello, è tra i sostenitori della lista che sostiene al candidatura del commercialista Giuseppe Coppola per la carica di sindaco in vista del voto amministrativo del 14 e 15 maggio prossimo.