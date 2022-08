Ferragosto con il Napoli su Canale 21

Canale 21 è pronta al debutto di campionato con il Napoli. Lunedì 15 Agosto comincia la nuova stagione sportiva dell’emittente leader per ascolti e storicità.

Alle ore 17.30 al via il programma La Partita del Napoli. Tre ore di passione azzurra in collegamento diretto con il Bentegodi di Verona per vivere insieme le emozioni di Verona-Napoli. Nello studio centrale Titti Improta con Manuel Parlato inviato, on the beach, tra i tifosi di questo specialissimo Ferragosto azzurro.

Al fischio finale entra in scena Campania Sport giunta alla 33ma edizione ed alla puntata 1461. Il programma, tra i più amati e longevi della televisione italiana, propone le interviste in diretta del post gara, le ultimissime di calcio mercato, le griglie della stagione ed il dibattito in studio con Titti Improta, Umberto Chiariello e Peppe Iannicelli. Di primo livello la squadra degli opinionisti che garantiscono competenza e qualità

Riparte da martedì 16 agosto il quotidiano appuntamento delle ore 20.00 con SuperSport in attesa, dopo il sorteggio del 25 agosto, di ripartire con Champions 21 per seguire l’avventura europea degli uomini di Luciano Spalletti. In tutte le edizioni del VG21, diretto da Gianni Ambrosino, news e servizi sportivi.

Canale 21 seguirà con attenzione anche le vicende di Salernitana. Benevento e delle altre compagini calcistiche campane insieme al calcio femminile ed a tutte le discipline sportive, a cominciare dal basket che per questa stagione vede Napoli e Scafati in Serie A.

“Siamo prontissimi – afferma l’editore Paolo Torino – per questa nuova avventura. Sarà una stagione anomala per la pausa mondiale e la sua durata. Il Napoli sta vivendo una profonda trasformazione. Ogni giorno ed ogni partita potranno riservare importanti novità che saremo pronti a raccontare offrendo un servizio di alto livello tecnico , editoriale e giornalistico ai nostri telespettatori che ringraziamo per l’affetto e la fedeltà”.