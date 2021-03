Eduardo Fiorentino: “Sono guarito dal Covid. Non è stata una passeggiata. Grazie a tutti”

Con un accorato “post” pubblicato sulla sua pagina Facebook, il consigliere comunale di maggioranza di Sorrento, Eduardo Fiorentino, comunica che, dopo 31 giorni, il tampone per la rilevazione del Covid-19 ha certificato la sua guarigione.

“Già nei giorni scorsi – scrive Fiorentino – mi era arrivata l’attestazione dell’Asl della conclusione dell’isolamento domiciliare. Ma adesso anche il tampone certifica che SI’, SONO USCITO FUORI DAL TUNNEL DEL COVID. Sono negativo al test, e sono super-felice”.

Il consigliere sottolinea che la malattia “non è una passeggiata: distanziamento e mascherine restano le uniche armi efficaci per evitare il contagio”.

E infine, i ringraziamenti: “Voglio ringraziare tutti, di cuore, per la sensibilità, per la vicinanza, per i messaggi bellissimi che non mi avete mai fatto mancare. La vostra vicinanza è stata “benzina” positiva nel mio umore depresso, un reagente a non mollare. Chiedo perdono a chi non ho risposto, ma non l’ho fatto per cattiveria, ma solo perchè non sempre avevo la forza fisica e mentale giusta. Ringrazio i sindaci che, quotidianamente, si interessavano alle mie condizioni, con particolare riferimento al sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, e ai colleghi di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani e di Meta, Giuseppe Tito. Ora, è il momento di rimettermi al lavoro – con rinnovato entusiasmo -, per la mia, la nostra città!”