A Vico Equense il polo universitario E-campus

Riprende vita il complesso Santissima Trinità di Vico Equense. Lo fa grazie ad un progetto di riqualificazione degli spazi che, da qualche giorno, ospitano una realtà del tutto innovativa, per la Penisola sorrentina: l’ Università E-CAMPUS, un polo universitario online. L’offerta formativa si rivolge a quanti intendano perfezionare la propria formazione; recuperare anni di studio o, semplicemente, seguire un piano personalizzato. Accade questo in un momento storico- quello dell’emergenza sanitaria- in cui l’insegnamento è stato costretto a ri-pensarsi e a cercare nuovi spazi, di tipo digitale.

Tutto ciò, però, senza dimenticare l’importanza dei beni comuni. Ed infatti, la struttura è sita in uno dei plessi più belli e ricchi di potenziale della penisola sorrentina, quale è, infatti, il Complesso della Santissima Trinità.Un potenziale, alle volte, dimenticato, se non violentato. Riprendono, quindi, vita gli ambienti, in un’epoca, in cui, a ben vedere, si ha proprio bisogno di spazi di condivisione, seppure entro gli stringenti limiti dell’ emergenza sanitaria. Ciò grazie, altresì, alla concessione, da parte dell’ E-campus, di aule all’ Istituto Comprensivo Costiero di Vico Equense, in uno scambio ed una interrelazione tra insegnamento classico, che deve ri-tornare ad essere, recuperando gli spazi che gli sono stati sottratti nel corso dell’ultimo anno, e quello digitale. In fondo, ciò non poteva non essere nella città di Filangieri e, cioè, di colui che meglio seppe interpretare –ed anticipare- i cambiamenti del proprio tempo.

Angelina Scarpati